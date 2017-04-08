機場空管系統故障 港驚傳「大規模航班消失」事件
2017-04-08 19:22
〔即時新聞／綜合報導〕香港民航處新空管系統耗資15億港元（約新台幣60億元）卻屢屢出包，今中午再傳系統故障、大規模飛機從螢幕上消失，讓第一線人員一陣恐慌，航班也因此受影響。
港媒報導指出，民航處新空管系統自去年11月啟用以來已多次發生故障，今中午12點再傳「大規模航班消失」事件，前後歷時約20分鐘，由於消失的時間比以往更久，讓前線空管人員一陣恐慌，民航處為此首度啟用後備系統進行頂替。
運輸及房屋局局長張炳良今下午並未正面回應事件是否嚴重，僅強調任何系統都有備用系統，為安全起見使用備用系統是正常的管理操作。他還說，國際間的大型機場轉換空管系統也曾發生磨合問題，而民航處的新系統已達到國際水平。
不過，民航處處長李天柱於本週稍早參加航空交通管理系統專家小組會議時，才剛確認新空管系統自啟用以來，完全無須啟用備用系統，主系統的可用度也一直高於99.9%的目標。
相關報導指出，此前新空管系統就曾多次發生故障，且除了飛機從螢幕上消失外，也曾發生飛機「分身」的情況，不過民航處過去都強調航安未受影響。
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