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戶外報天氣蜜蜂亂入 火辣主播抱頭鼠竄

阿根廷一名女記者日前在進行戶外連線時，卻突然被一隻小蜜蜂亂入，嚇得她左閃右避、高聲尖叫。（圖擷自DailyMail）

2017-04-08  22:09

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷一名女記者日前在進行戶外連線時，卻突然被一隻小蜜蜂亂入，嚇得她左閃右避、高聲尖叫，讓棚內的男同事只能尷尬傻笑。

《每日郵報》報導，阿根廷當地某家電視台「TyC Sports」的23歲辣女天氣播報員佩雷斯（Sol Perez）日前在戶外進行播報期間，突然從螢幕上玩失蹤，之後更傳出她被驚嚇的尖叫聲，讓棚內連線中的同事不知所措。

所幸之後佩雷斯回到畫面時看起來安然無恙，她也才對著鏡頭解釋說是碰到一隻蜜蜂亂入。報導提到，佩雷斯在當地是一位知名的天氣主播，在她的IG上常PO出許多辣照，她的追蹤者則有超過80萬名。

相關影片請見：

Se viene @sportia a las 7am por @tycsports !!! Los esperamos a partir del lunes ???????????????????? #lachicadelclima #sportia #tycsports #lunes #7am

Solci Perez #lachicadelclima（@lasobrideperez）分享的貼文 於 張貼

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  • 23歲辣女天氣播報員佩雷斯在當地是一位知名的天氣主播，她常在IG上PO出許多辣照。（圖擷自lasobrideperez IG）

    23歲辣女天氣播報員佩雷斯在當地是一位知名的天氣主播，她常在IG上PO出許多辣照。（圖擷自lasobrideperez IG）

  • 23歲辣女天氣播報員佩雷斯在當地是一位知名的天氣主播，她常在IG上PO出許多辣照。（圖擷自lasobrideperez IG）

    23歲辣女天氣播報員佩雷斯在當地是一位知名的天氣主播，她常在IG上PO出許多辣照。（圖擷自lasobrideperez IG）

  • 23歲辣女天氣播報員佩雷斯在當地是一位知名的天氣主播，她常在IG上PO出許多辣照。（圖擷自lasobrideperez IG）

    23歲辣女天氣播報員佩雷斯在當地是一位知名的天氣主播，她常在IG上PO出許多辣照。（圖擷自lasobrideperez IG）

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