日本愛子公主上高中 水手服美照曝光

日本愛子公主今（8）日出席高中入學式，身著深藍色水手服，臉上映著滑雪旅行留下的曬痕，氣色相當好。（美聯社）

2017-04-08 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛子公主今（8）日在雙親的陪伴下，開心現身高中入學式；身著水手服的愛子公主，臉上映著滑雪旅行留下的曬痕，氣色相當好，一改過去令人擔憂的暴瘦模樣。

綜合媒體報導，愛子公主今日在父親皇太子德仁親王、母親皇太子妃雅子的陪伴下，開心現身學習院女子高等科入學式，3人在櫻花雨中留下合照，只見愛子公主身著深藍色水手服，臉上映著滑雪旅行留下的曬痕，氣色相當好。

愛子公主今日面對媒體的提問，態度大方、應答如流，她並表示希望能和同學、老師共度充實的高中生活，一改過去宮內廳公開的全家福照當中，令人擔憂的暴瘦模樣。據了解，愛子公主畢業後和父母一起滑雪旅行，期間調養了身體。

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