杜特蒂南海占島 菲軍坦承：無島可占只剩礁岩
2017-04-08 18:30
〔即時新聞／綜合報導〕南海情勢升溫，菲律賓總統杜特蒂6日下令軍方占領南海內無人島，引發周圍國家緊張。不過菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Año）坦承，在這區域內只剩漲潮會被海水淹沒的礁石，想要佔領必須先補強礁岩上的設施。
安紐表示在南海聲索區域內，除了菲國占領的8島1礁以外，其他島礁分別被中國、台灣、越南所占。如果想要佔領那些漲潮便被淹沒的礁石，勢必就要加強建設，讓士兵有棲身之所。雖然如此，安紐仍表示，會執行總統指示。
杜特蒂也宣稱將在6月12日登中業島升旗，宣示菲律賓在南海主權，如果成行，他將是菲律賓史上首位登島的菲國總統。
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