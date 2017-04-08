| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

杜特蒂南海占島 菲軍坦承：無島可占只剩礁岩

2017-04-08  18:30

〔即時新聞／綜合報導〕南海情勢升溫，菲律賓總統杜特蒂6日下令軍方占領南海內無人島，引發周圍國家緊張。不過菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Año）坦承，在這區域內只剩漲潮會被海水淹沒的礁石，想要佔領必須先補強礁岩上的設施。

安紐表示在南海聲索區域內，除了菲國占領的8島1礁以外，其他島礁分別被中國、台灣、越南所占。如果想要佔領那些漲潮便被淹沒的礁石，勢必就要加強建設，讓士兵有棲身之所。雖然如此，安紐仍表示，會執行總統指示。

杜特蒂也宣稱將在6月12日登中業島升旗，宣示菲律賓在南海主權，如果成行，他將是菲律賓史上首位登島的菲國總統。

廣告
  • 杜特蒂宣稱將在6月12日登中業島升旗，宣示菲律賓在南海主權，如果成行，他將是菲律賓史上首位登島的菲國總統。（歐新社）

    杜特蒂宣稱將在6月12日登中業島升旗，宣示菲律賓在南海主權，如果成行，他將是菲律賓史上首位登島的菲國總統。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南海議題 杜特地 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：杜特蒂南海占島 菲軍坦承：無島可占只剩礁岩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.