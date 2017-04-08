日海上自衛隊軍官 持槍自轟腹部倒臥血泊

日本海上自衛隊，傳出軍官持槍自轟輕生的消息。（資料照，美聯社）

2017-04-08 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）清晨日本神奈川橫須賀基地護衛艦內，一名20多歲海上自衛隊軍官，被發現腹部中彈，倒臥血泊，手槍則掉落在一旁，所幸緊急送醫後已無大礙。目前全案正朝自殺方向偵辦中。

綜合日媒報導，今清晨5點左右，日本海上自衛隊護衛艦內一名自衛官（尉官）疑欲輕生，持槍自轟，導致腹部中彈流血，手槍則掉落一旁，值班的隊員發現後，經送往市內醫院救治，撿回一命。海上自衛隊事故調查委員會對此事件朝自殺方向偵辦。

海上自衛隊表示，在現場拾獲的槍枝出處為艦上的軍械庫，若要取得必須輸入密碼，因此除了查明該軍官自殺動機外，同時一併檢討手槍管理狀況是否有缺失。

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