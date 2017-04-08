菲律賓連3震！最大規模達5.9

菲律賓在下午3點左右連續發生3起地震。（圖片擷取自「USGS」網站）

2017-04-08 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓在稍早連續發生3起地震，最大規模達5.9，目前還未有傷亡消息傳出。

「美國地質調查局」（USGS）資料顯示，位於菲律賓馬尼拉東南方的卡拉巴松區（Calabarzon），在台灣時間今日下午3點08分至3點29分內，接連發生三起地震，規模分別為5.5、5.9、5.0；深度為42.2、42.7、35公里。

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