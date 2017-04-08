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習向川普喊話 遵守「1中與3公報」

2017-04-08  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕川習會結束，中國外交部長王毅受訪時表示，川習會面期間，中方再度重申在台灣、涉藏問題上的立場，盼美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上妥善處理，防止中美關係受到干擾；中方並重申在南海問題上的原則立場。

中國外長部長王毅指出，這次的會晤是美國新政府就職來，中美元首的首次面對面溝通，2人進行7小時的交流，就中美關係和共同關心的重大國際地區問題交換意見，達成多項重要共識，雙方都認為這次中美元首會晤是積極和富有成果的。

王毅表示，雙方討論中美總體關係，認為應該就重要問題保持溝通和協調，可以共同辦成一些大事；雙方也宣佈建立外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話四個高級別對話機制。

至於雙方經貿方面，王毅說，雙方同意將在貿易投資領域深化務實合作，同時妥善處理經貿摩擦，以取得互利互惠的成果，並將加強兩軍交往、深化執法司法、網絡安全、追逃追贓、非法移民、衛生等領域的合作。

王毅表示，雙方還就其他重大國際地區問題交換意見，在朝鮮半島核問題上，中方重申堅持半島無核化、堅持維護半島和平穩定、堅持通過對話協商解決問題，中方將繼續全面執行聯合國安理會涉朝決議。

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  • 中國外長部長王毅表示，雙方都認為這次中美元首會晤是積極和富有成果的。（法新社）

    中國外長部長王毅表示，雙方都認為這次中美元首會晤是積極和富有成果的。（法新社）

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