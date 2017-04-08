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美若要對付北韓 美媒爆：處決金正恩或在南韓放核武

2017-04-08  16:16

〔即時新聞／綜合報導〕不滿北韓頻頻試射飛彈與積極進行核武計畫，美方先前已表示「耐心已經用完，所有選項都將擺在檯面上」。有美國媒體指出，其中一項可能的策略，就是在南韓設置核武。

根據《NBC》報導，多位情報高層與軍方透露，目前美國有兩個選項來解決北韓問題，一個是將美國核武設置在南韓；另一個就是直接殺掉北韓領導人金正恩。

報導中提到，美國在25年前清除南韓所有核武，如今有可能要將核武帶回南韓，其中，距離首爾不到50公里遠的烏山空軍基地可能是擺設地點之一。

資深情報人員表示，「我們花了20年透過外交、制裁來阻擋北韓發展核武，看來是失敗的。」他強調，這並不是主張美國要先發制人採取軍事行動，而是美國正在處理現在這棘手的局勢，他也懷疑中國是否能與美國合作，透過外交手段解決北韓問題。

美退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）則對設置核武持反對態度，他認為此舉只會激化北韓，「我看不到任何益處，也不覺得我們會真的使用核武來對付北韓。」

結束不久的「川習會」也影響著美國的策略，白宮希望中國能透過外交或加強制裁力道來限制北韓核武發展，但如果此路不通，美國的作法勢必會有顯著的改變。而習近平已對美方表示，願意加強與美國的合作來解決北韓問題。

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  • 美情報人士透露，處決金正恩或在南韓設置核武是對付北韓的可能選項。（法新社）

    美情報人士透露，處決金正恩或在南韓設置核武是對付北韓的可能選項。（法新社）

  • 川普與習近平就北韓核武議題達成初步共識。（路透）

    川普與習近平就北韓核武議題達成初步共識。（路透）

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相關關鍵字： 中國 北韓 南韓 川普 川習會 核武 美國 習近平
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