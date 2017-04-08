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美對付中國的秘密武器？ CNN：伊凡卡

川普美麗女兒伊凡卡，被美媒認為可能是對付中國的秘密武器。（法新社）

2017-04-08  15:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國領導人習近平的會晤順利結束，美媒認為在這當中川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）扮演著重要的角色，因為正好是伊凡卡，讓美國第一家庭在中國早就擁有廣大的粉絲。

據《CNN》報導，在不少中國民眾心中，伊凡卡應該能夠軟化父親川普對於中國的強硬態度。因為伊凡卡女兒、川普孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner），先前不僅在中國農曆新年時唱歌拜年，這次還在習近平面前，演唱〈茉莉花〉並背誦三字經與唐詩。

《CNN》也發現，中國有許多網友都為伊凡卡的美貌所傾倒，有人就盛讚伊凡卡在美麗外表、政治野心、演講才能、外交經驗的加持之下，未來有可能成為美國首位女總統。

伊凡卡的美貌，讓中國網友盛讚不已。伊凡卡最近的白色服裝，讓她帶著天使般的氣息。（歐新社）

伊凡卡的笑容在為父親川普競選美國總統時，融化不少選民的內心。（路透）

伊凡卡一撥秀髮騷動人心，讓後面的保鑣必須要故作鎮定。（美聯社）

伊凡卡與父親川普關係相當好。（法新社）

伊凡卡（左）陪父親川普接待中國領導人習近平。（美聯社）

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