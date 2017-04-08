美對付中國的秘密武器？ CNN：伊凡卡
2017-04-08 15:42
川普美麗女兒伊凡卡，被美媒認為可能是對付中國的秘密武器。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國領導人習近平的會晤順利結束，美媒認為在這當中川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）扮演著重要的角色，因為正好是伊凡卡，讓美國第一家庭在中國早就擁有廣大的粉絲。
據《CNN》報導，在不少中國民眾心中，伊凡卡應該能夠軟化父親川普對於中國的強硬態度。因為伊凡卡女兒、川普孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner），先前不僅在中國農曆新年時唱歌拜年，這次還在習近平面前，演唱〈茉莉花〉並背誦三字經與唐詩。
《CNN》也發現，中國有許多網友都為伊凡卡的美貌所傾倒，有人就盛讚伊凡卡在美麗外表、政治野心、演講才能、外交經驗的加持之下，未來有可能成為美國首位女總統。
伊凡卡的美貌，讓中國網友盛讚不已。伊凡卡最近的白色服裝，讓她帶著天使般的氣息。（歐新社）
伊凡卡的笑容在為父親川普競選美國總統時，融化不少選民的內心。（路透）
伊凡卡一撥秀髮騷動人心，讓後面的保鑣必須要故作鎮定。（美聯社）
伊凡卡與父親川普關係相當好。（法新社）
伊凡卡（左）陪父親川普接待中國領導人習近平。（美聯社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- 發射59顆飛彈要考慮多久？ 川普決策時間表曝光
- 中企擬購廢棄海軍基地 遭丹麥拒絕
- 保守派戈蘇奇出任大法官 美參院通過
- 孫女念三字經歡迎習近平 川普：以你們為榮
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 騎蘇花自撞隧道護欄 哈雷騎士身亡
- 【微小說】小人
- MLB Live》打線7分熱情助陣 陳偉殷做客大都會摘勝
- 建材工廠大火伴隨爆炸聲 烈焰沖天嚇人
- 川習會對台沒失分 學者：形式大於實質成果
- 殷仔今為隊拚連勝 為己拚首安
- 佐佐木希被爆結婚倒數 準新郎曖昧證實好消息
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 朱立倫「拋棄」邱毅 蔡正元爆內幕！
- 驚！裘莉被爆棄小布轉愛阿湯哥 鬼祟低調約會
- 找回老街新生命 頭城百年「鳯萊市」重新開市
- 行人亂過馬路遭撞慘死 肇事騎士：來不及煞車
- 直逼總統等級 假富二代月撈46萬
- 宜蘭綠博被爆無障礙空間超爛 宜縣府：即刻改善
- 洪總調度急轉彎 猿「威」風8連勝
- 鞏固領導中心聲浪起 郝龍斌：是鞏固民意基礎
- 東南亞電商來台卡位 有泛中資影子
- 感謝武財神庇祐 信徒背神像徒步環島
- 雙龜落難困漁網 海巡助就診野放
- 二度挑戰第一勝 田中、達比修明上陣
- 空姐老師找來機長 教孩童「起飛」
- 釋放李明哲！民團求助聯合國
- 范瑋琪黏小孩 放生黑人
- 無頂貨車運送劇毒原料 危險上路
- 偏鄉兒童守護神！ 恆基陳志成獲醫療貢獻獎
- 哈孝遠巨人邱比特 獻出處男裸
- 中職》楊岱均心臟不好 洪總對他用心良苦
- 通緝犯趴5樓頂躲警 所長揪3人送辦
- 中正紀念堂周邊限高放寬 民：跟沒有一樣
- 否認使用「格子籠」雞蛋 麥當勞：雞蛋安全衛生無虞
- 小琉球風景區遊客量 12年來首度負成長
- MLB》告別史上第4久無首安 陳偉殷：一朗的加持
- 台東普悠瑪鐵人三項登埸 1500名選手參賽
- 無照少年倒臥車道 疑酒駕自摔身亡
- 司改會議》測謊論罪爭議 檢警主張訂定統一規範
- 奇美博館關噴泉 民治市政中心沒水舞
- 霸氣維護被嫌醜舊愛 劉在錫MAN樣讓哈妮秒融化
- NBA》警察不當逮捕賠4百萬 塞佛羅夏捐賠償金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美對付中國的秘密武器？ CNN：伊凡卡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分