習講話川普沒戴翻譯耳機 聽完後還說「完全同意」

習近平發表感想時，川普並沒有戴上翻譯耳機。（美聯社）

2017-04-08 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的「川習會」已經落幕，美國總統川普和中國國家領導人習近平，就美中貿易與北韓核武等議題達成初步共識。但在雙邊對談的最後，習近平在發表感言時，美方只有川普沒戴上翻譯耳機，令人感到好奇。

習近平在會談中，對美方精心、熱情的安排表示感謝，認為此次的會面對中美關係具有特殊重要的意義。習還提到，藉由這次的會面，雙方有了更深一層的了解，彼此建立起了信任與工作關係和友誼，對於維護世界的和平與穩定，兩國也會承擔其歷史責任。

但在習近平發表感想時，美方代表團全都戴起了翻譯耳機聽取內容，只有川普沒有任何動作，只是一直盯著習近平看，且在習近平說完後，川普隨即強調「我百分之百同意」。

影片取自「The White House」Youtube