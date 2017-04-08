| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

習講話川普沒戴翻譯耳機 聽完後還說「完全同意」

習近平發表感想時，川普並沒有戴上翻譯耳機。（美聯社）

2017-04-08  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的「川習會」已經落幕，美國總統川普和中國國家領導人習近平，就美中貿易與北韓核武等議題達成初步共識。但在雙邊對談的最後，習近平在發表感言時，美方只有川普沒戴上翻譯耳機，令人感到好奇。

習近平在會談中，對美方精心、熱情的安排表示感謝，認為此次的會面對中美關係具有特殊重要的意義。習還提到，藉由這次的會面，雙方有了更深一層的了解，彼此建立起了信任與工作關係和友誼，對於維護世界的和平與穩定，兩國也會承擔其歷史責任。

但在習近平發表感想時，美方代表團全都戴起了翻譯耳機聽取內容，只有川普沒有任何動作，只是一直盯著習近平看，且在習近平說完後，川普隨即強調「我百分之百同意」。

影片取自「The White House」Youtube

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 川普 川習會 美國 習近平
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：習講話川普沒戴翻譯耳機 聽完後還說「完全同意」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.