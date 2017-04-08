加國卑詩省修法 女性工作不用穿高跟鞋！

2017-04-08 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大英屬哥倫比亞省當地時間週五公佈，以後女性有望在職場工作，可以不用被迫穿高跟鞋上班了！

綜合外媒報導，卑斯省政府（The government of British Columbia）表示，公司行號強制女員工穿高跟鞋，不僅是一種性別刻板印象與歧視的展現，同時不利於女性的健康與安全發展，包括有可能不慎跌倒、滑倒受傷，替腳、腿與背部帶來嚴重負擔，影響功能正常運作，因此修法禁止工作場所強制女員工穿高跟鞋上班。

省長簡蕙芝（Christy Clark）直言，過去有許多民眾反映，要求女性穿高跟鞋上班，根本不公平，「省政府也認為這是錯的，所以我們修法廢除這項不合理的規章制度」，對於修法，我百分之百力挺，並為此感到開心。

勞動部長邦德（Shirley Bond）指出，修法的目的，不僅是為了保障女性勞工，能在安全無虞的環境下打拚的權利，也讓雇主明白，強迫女性穿高跟鞋工作才是「不被接受」的那一方。

報導指出，這次修法，上月提出修正案的卑詩省綠黨黨魁韋佛（Andrew Weaver）功不可沒，他在法案中提及，要求雇主不得依據某人的社會性別、性別表現與性別認同，進行強制性規範，例如女性一定要穿高跟鞋。