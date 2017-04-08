| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
油價又要漲了 台塑化下週一汽柴油漲0.6到0.7 育達商職校慶濺血 外校學生持刀傷人 菲律賓連3震！最大規模達5.9
 首頁 > 國際

加國卑詩省修法 女性工作不用穿高跟鞋！

2017-04-08  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大英屬哥倫比亞省當地時間週五公佈，以後女性有望在職場工作，可以不用被迫穿高跟鞋上班了！

綜合外媒報導，卑斯省政府（The government of British Columbia）表示，公司行號強制女員工穿高跟鞋，不僅是一種性別刻板印象與歧視的展現，同時不利於女性的健康與安全發展，包括有可能不慎跌倒、滑倒受傷，替腳、腿與背部帶來嚴重負擔，影響功能正常運作，因此修法禁止工作場所強制女員工穿高跟鞋上班。

省長簡蕙芝（Christy Clark）直言，過去有許多民眾反映，要求女性穿高跟鞋上班，根本不公平，「省政府也認為這是錯的，所以我們修法廢除這項不合理的規章制度」，對於修法，我百分之百力挺，並為此感到開心。

勞動部長邦德（Shirley Bond）指出，修法的目的，不僅是為了保障女性勞工，能在安全無虞的環境下打拚的權利，也讓雇主明白，強迫女性穿高跟鞋工作才是「不被接受」的那一方。

報導指出，這次修法，上月提出修正案的卑詩省綠黨黨魁韋佛（Andrew Weaver）功不可沒，他在法案中提及，要求雇主不得依據某人的社會性別、性別表現與性別認同，進行強制性規範，例如女性一定要穿高跟鞋。

廣告
  • 加拿大英屬哥倫比亞省修法，以後女性員工可以不用被迫穿高跟鞋上班。（圖擷取自簡蕙芝推特）

    加拿大英屬哥倫比亞省修法，以後女性員工可以不用被迫穿高跟鞋上班。（圖擷取自簡蕙芝推特）

  • 卑詩省省長簡蕙芝。（圖擷取自簡蕙芝推特）

    卑詩省省長簡蕙芝。（圖擷取自簡蕙芝推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修法 加拿大 工作 高跟鞋
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：加國卑詩省修法 女性工作不用穿高跟鞋！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.