中國富二代在美涉殺夫 付20億保釋金不眨眼
2017-04-08 14:51
〔即時新聞／綜合報導〕出身中國房地產家族的31歲李姓女子（Tiffany Li），在美國和丈夫格林（Keith Green）生有兩名女兒，李女於去年涉嫌夥同其他兩名男子，殺害格林後棄屍於舊金山郊區。被捕的李女在前天（6日）以6600萬美金（約新台幣20億元）交保，其資產與籌錢速度令人咋舌。
據《ABC》報導，格林雖然是李姓女子兩個女兒的生父，但李女後來又跟另一名男子巴亞特（Kaveh Bayat）展開外遇。格林在2015年10月得知自己戴綠帽之後，和李女發生激烈爭吵，李女涉嫌夥同巴亞特和一位男友人，在去年殺害格林，並於2016年5月將脖子中彈的格林屍體，丟棄在舊金山的荒地。
格林的遺體被發現後，李和兩名男子不久就被捕，3人將於9月受審，法官裁定李女的保釋金是3500萬美金（約新台幣10億元）的「現金」。由於李女家人暫時拿不出那麼多鈔票，因此就先用房地產業抵押，這樣一來，依照規定就必須抵押將近兩倍的保釋金額。
李女家人最後提供了400萬美金（約新台幣1億2138萬元）現鈔，還有6200萬美金（約新台幣18億8000萬元）的房地產，等同於以6600萬美金保出李女。至於和她一起入獄的兩名男共犯，則因為沒有錢，目前還被關在監獄中。
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