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邊會習邊打敘 日媒：川普潑了中國冷水

美國總統川普會見中國國家主席習近平，卻下令空襲敘利亞，日媒就解讀，川普的行動是對中國的期待潑了冷水。（路透）

2017-04-08  14:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在與中國國家主席習近平會面期間，另一方面也下令空襲敘利亞。日本媒體就解讀，川普此舉凸顯了中美之間合作存在界限。

就在習近平赴美訪問期間，川普同時下令發射戰斧飛彈空襲敘利亞。由於北韓問題是這回川習會的焦點之一，《日本經濟新聞》解讀，這是暗示在北韓問題上，美國同樣會採取強硬態度。

報導指出，中方原本樂觀認為，剛上台的川普政府，並不會立即採取軍事活動，但川普選擇在習近平來訪期間，對敘國發動攻擊，推翻了中方的想法，讓原本期望透過經濟領域合作來進行博弈的中國，彷彿被潑了冷水。

《日經》報導認為，川普雖然滿足習近平尋求穩定中美關係的期待，但背後的軍事行動也暗示，一旦超越美國底線時，美國就會採取軍事行動，這原則同樣適用在北韓問題上。

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