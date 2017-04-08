| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中男被騙3千萬來台求償 勝訴卻怨台灣司法

2017-04-08  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名63歲男子被台灣詐騙集團騙走近700萬元人民幣、折合台幣3千多萬元，他來台求償獲判勝訴，但因聲請法院強制執行需要保證金，男子抱怨台灣司法「是在保護誰啊？」

《蘋果日報》報導，中國63歲男子李鴻賓於2013年被林憲旻詐欺集團騙走台幣3千多萬元，李來台求償獲判勝訴，創下中國遭詐民眾在台獲判賠最高紀錄。但因林憲旻等人名下無財產，李需付28萬元保證金才能聲請法院強制執行。

報導指出，李男被騙走全部家產負債累累，家庭支離破碎，抱怨歹徒關幾個月就能出去，且還能交保，被害人卻要繳保證金還不一定能得到賠償，無奈返回中國。

廣告
  • 詐騙集團示意圖，與本文無關。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙集團示意圖，與本文無關。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣 詐騙集團
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：中男被騙3千萬來台求償 勝訴卻怨台灣司法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.