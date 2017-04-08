中男被騙3千萬來台求償 勝訴卻怨台灣司法

2017-04-08 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名63歲男子被台灣詐騙集團騙走近700萬元人民幣、折合台幣3千多萬元，他來台求償獲判勝訴，但因聲請法院強制執行需要保證金，男子抱怨台灣司法「是在保護誰啊？」

《蘋果日報》報導，中國63歲男子李鴻賓於2013年被林憲旻詐欺集團騙走台幣3千多萬元，李來台求償獲判勝訴，創下中國遭詐民眾在台獲判賠最高紀錄。但因林憲旻等人名下無財產，李需付28萬元保證金才能聲請法院強制執行。

報導指出，李男被騙走全部家產負債累累，家庭支離破碎，抱怨歹徒關幾個月就能出去，且還能交保，被害人卻要繳保證金還不一定能得到賠償，無奈返回中國。