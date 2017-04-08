殺手送花和巧克力 菲23歲選美皇后下一秒遭射殺

23歲的芭拉格塔斯遭槍手射殺。（圖取自每日郵報）

2017-04-08 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓發生槍擊案，一名曾得到選美比賽后冠的美麗女子，遭到殺手因不明原因射殺，警方正在調查中。

《每日郵報》報導，23歲的芭拉格塔斯（Mary Christine Balagtas）長相甜美，曾在2009年參加選美比賽奪得后冠。5日上午，兩名騎機車的男子到芭拉格塔斯家，送了鮮花和巧克力。芭拉格塔斯以為是愛慕者，開心收下禮物，沒想到其中一男竟突然拔槍射擊她的頭部，隨後兩人騎車逃離現場。

報導指出，芭拉格塔斯在送醫途中不幸身亡，警方針對曾與芭拉格塔斯有過感情關係的人士進行調查，懷疑這次槍擊是有人雇用槍手所為。