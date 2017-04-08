驚！ 美軍其實發射60顆飛彈 有1枚的落點還在找？
2017-04-08 11:16
美軍其實發射了60顆戰斧飛彈，有1顆可能失敗落海，但確切落點似乎還在尋找。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國昨日兩艘位於地中海的驅逐艦，對敘利亞軍用機場發射59枚戰斧飛彈，但現在卻傳出飛彈數量其實是60枚，有1顆飛彈可能落海，但美軍仍在評估其確切落點。
據《福斯新聞》報導，在美軍發射的60顆戰斧飛彈中，其中有1枚是失敗的，國防單位似乎正在找尋它的下落，也傳出該枚飛彈已經墜海。而執行任務的驅逐艦其實沒有把飛彈全數發射，艦上約可搭載35顆戰斧飛彈，兩艘加起來就是70顆左右。
美國國防官員透露，飛彈所擊毀的敘利亞飛機都是噴射引擎飛機，而不是直升機，沒有任何一架俄羅斯的軍機在受到襲擊的機場裡，所以不會有誤傷俄機的情形。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- 發射59顆飛彈要考慮多久？ 川普決策時間表曝光
- 瑞典卡車恐攻 衝撞首都購物徒步區
- 自行車手超狂姿勢！ 機車騎士看了趕快學
- 較勁？ 俄羅斯軍艦駛向美戰斧飛彈驅逐艦海域
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- （影音）好殘忍！說好不Care大小 男一全裸女生秒打槍
- 不斷打壓 救國團工會抗議了
- 星座專家"處理"前男友 冷笑說了6個字
- 《請回答》媽媽年輕時整壞雙眼皮 醫生竟回：沒救了
- 小模之死誰負責？土豪哥趴友：她自己
- 史總玩「直覺野球」 送悍將8連敗墊底
- MLB》經紀人惹怒洋基？ 田中將大回應傳聞
- 朱立倫「拋棄」邱毅 蔡正元爆內幕！
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 為女兒逃亡11年 80年代軍火教父屏東落網
- 哈孝遠巨人邱比特 獻出處男裸
- 砂石車連續衝撞 幸無人員傷亡
- MLB》陳偉殷6局好投奪勝 曾文誠：今年值得期待
- 踹門要硬上洗澡妹 驚世洩慾狂判刑
- 戰斧巡弋飛彈 美軍急先鋒
- 國民阿嬤太溫暖 一個擁抱讓他淚崩
- 葉國傑當選理事長 黃德汶獲聘總幹事
- 門口堆漂流木引警方查緝 又被搜出毒品
- 加油要快！ 下週汽柴油價格恐大漲
- 小琉球風景區遊客量 12年來首度負成長
- 鬼鬼+小蠻 嘴話閨密要開心
- 桃市職業病認定委員會 無勞工被抗議
- 自由廣場》白色力量 綠色執政
- 福隆沙雕10週年 將建13米高城堡
- 涉詐領助理費 國民黨竹縣議員陳栢維收押
- 台塑連3年相挺 陳佳樺「撞」擊球后
- 台東普悠瑪鐵人三項登埸 1500名選手參賽
- 左左右右改穿潮服 挑戰鬼步舞
- 司改會議》廢測謊？ 司法院：保留較好
- 霸氣維護被嫌醜舊愛 劉在錫MAN樣讓哈妮秒融化
- 【悄悄話】姊姊
- 世界第一清潔婦 評北車公廁給40分
- MLB》陳偉殷被封「陳52」 網友起鬨：請高國輝吃飯
- 桃市公寓大廈修繕補助 建管處14、28日辦說明會
- 染病險面臨截肢 文瑾瑩術後首度露面
- 今明空品差 西半部恐警戒橘
- 無頂貨車運送劇毒原料 危險上路
- MiLB》曾仁和開季7K好投 黃暐傑中繼奪勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：驚！ 美軍其實發射60顆飛彈 有1枚的落點還在找？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分