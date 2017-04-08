驚！ 美軍其實發射60顆飛彈 有1枚的落點還在找？

美軍其實發射了60顆戰斧飛彈，有1顆可能失敗落海，但確切落點似乎還在尋找。（法新社）

2017-04-08 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨日兩艘位於地中海的驅逐艦，對敘利亞軍用機場發射59枚戰斧飛彈，但現在卻傳出飛彈數量其實是60枚，有1顆飛彈可能落海，但美軍仍在評估其確切落點。

據《福斯新聞》報導，在美軍發射的60顆戰斧飛彈中，其中有1枚是失敗的，國防單位似乎正在找尋它的下落，也傳出該枚飛彈已經墜海。而執行任務的驅逐艦其實沒有把飛彈全數發射，艦上約可搭載35顆戰斧飛彈，兩艘加起來就是70顆左右。

美國國防官員透露，飛彈所擊毀的敘利亞飛機都是噴射引擎飛機，而不是直升機，沒有任何一架俄羅斯的軍機在受到襲擊的機場裡，所以不會有誤傷俄機的情形。