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不只60枚飛彈 美放話將採取「進一步行動」

2017-04-08  11:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在昨日下令對敘利亞發射60枚戰斧飛彈，作為對敘國政府使用化學武器的懲罰。美駐聯合國大使海利（Nikki Haley）透露，美軍或許還會有進一步的行動。

綜合外媒報導，海利在當地時間週五，於紐約召開的聯合國安理會的緊急會議中表示，當有國家使用化學武器時，美國不會冷眼旁觀，因為進一步防止事態擴大已是當務之急。

海利強調，美國得確保敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）永遠不會再使用化武，「我們已經準備好採取更多行動，但我們希望沒有這個必要。」她強調，「預防使用化武的情況更加嚴重，是美國國家安全的重要利益之一。」

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  • 海利表示，美國可能就阿薩德使用化武一事採取進一步行動。（法新社）

    海利表示，美國可能就阿薩德使用化武一事採取進一步行動。（法新社）

  • 美國總統川普下令發射戰斧飛彈，攻擊敘利亞軍事設施。（路透）

    美國總統川普下令發射戰斧飛彈，攻擊敘利亞軍事設施。（路透）

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