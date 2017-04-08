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慾火難耐！銀行ATM前直接來 路人看傻眼...

2017-04-08  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉有對男女竟在銀內大廳直接上演活春宮，被路過民眾全程拍下，影片中的男子和女子幾乎全裸，雙方身體交疊在一起。

這對男女在委內瑞拉班內斯科銀行（Banesco Bank）內無視他人眼光，直接在現場做愛，讓不少經過的民眾看傻了眼，影片和照片也在網路上瘋傳，引起熱烈討論。

《太陽報》報導，班內斯科銀行在委內瑞拉有400多家分行，目前皆沒有對此做出回應。

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  • 男女身體交疊。（圖取自影片）

    男女身體交疊。（圖取自影片）

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相關關鍵字： 做愛 委內瑞拉 活春宮 銀行
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