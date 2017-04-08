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較勁？ 俄羅斯軍艦駛向美戰斧飛彈驅逐艦海域

俄羅斯「格里戈洛維奇海軍上將級護衛艦」（Admiral Grigorovich frigate），在美軍對敘利亞發射戰斧飛彈後，就駛向美國驅逐艦的所在海域。（圖擷自《美國海軍新聞》）

2017-04-08  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞軍用機場，引起俄羅斯的抗議，隨後原本在黑海的俄國「格里戈洛維奇海軍上將級護衛艦」（Admiral Grigorovich frigate），就駛向美軍戰斧飛彈驅逐艦所在的東地中海。

據《美國海軍新聞》（USNI News）報導，土耳其在黑海周遭的船員透露，格里戈洛維奇號在港口已停留了9天之久，但美軍發射飛彈後不久，格里戈洛維奇號就立刻穿越伊斯坦布爾海峽，前往東地中海。

格里戈洛維奇號這艘4000噸的護衛艦，其上搭載了「Kalibir NK」巡弋飛彈，並曾在去年年底，向敘利亞叛軍發射飛彈。

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