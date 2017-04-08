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自行車手超狂姿勢！ 機車騎士看了趕快學

自行車手的超人姿勢就是狂！機車騎士看了也趕快學。（圖擷自臉書）

2017-04-08  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕騎自行車能夠比機車快？日前在臉書上流傳一段影片，一名單車選手在下坡時轉換成超人姿勢，他先用腹部抵住坐墊，接著再雙腳騰空，速度之快竟然超越機車，機車騎士被追上時先被嚇傻，接下來就忍不住模仿起來。

據單車雜誌《Bicycling》報導，義大利單速車（Fixed Gear）網路賣家「Dafne Fixed」，在臉書上傳這段影片，只見一名單速車選手格拉（Michael Guerra），在下坡時遇到一群公路車騎士，這時他決定放手一搏，用超人姿勢降低風阻，一路衝下去。

就在格拉超越機車時，機車騎士嚇得看了格拉好幾次，接著似乎是為了面子，騎士也跟著用超人姿勢，但仍然追不上格拉的單速車。事實上要在高速前進的單車上採取這種姿勢相當困難，因為操作者的核心肌群必須要夠力，而且平衡感也不能太差。

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