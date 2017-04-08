孫女在習近平面前唸三字經 川普：以你們為榮
2017-04-08 10:30
川普孫女背誦三字經和唐詩歡迎習近平。（圖片擷取自「Ivanka Trump」臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部接待中國領導人習近平訪問團。在過程中，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）帶著兩個小孩，到習近平夫婦面前背誦唐詩和三字經，增添不少溫馨氣氛。
伊凡卡選擇讓孩子學習中文，先前也曾分享過女兒唱中文歌的影片。她這次更把握了機會，帶著女兒阿拉貝拉和兒子喬瑟夫到現場表演，演唱《茉莉花》並背誦三字經和唐詩。
可能是害羞的緣故，阿拉貝拉在背誦時不斷把玩著手上的熊貓玩偶，但仍獲得在場大人們的熱烈掌聲，雖然川普說「我聽不懂，表現得好嗎？」習近平則讚「中國的孩子也未必懂這麼多詩」。伊凡卡和川普事後也將影片上傳至社群網站，強調「以你們為榮」。
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