| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

有圖為證！遊客親睹虎鯨被殺肢解成塊...

2017-04-08  10:27

〔即時新聞／綜合報導〕賞鯨郵輪「Thomson Cruises」上周行經加勒比海海域的聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent & Grenadines）時，遊客竟驚見當地漁民用魚叉殺了兩隻虎鯨後拖上岸，嚇人的是，虎鯨當場被肢解切成方塊狀，並提煉出鯨油，準備以高價在市場上販售！

英國《每日郵報》報導，除「Thomson Cruises」郵輪，當時鄰近其他觀光船隻上的乘客，突地聽見捕鯨船射出魚叉時，發出的劇烈聲響，紛紛探頭想知道發生什麼事，不料，卻意外親眼目睹這殘忍的瞬間，許多人嚇到哭出來。報導指出，目前「Thomson Cruises」已暫停這個賞鯨行程，配合相關組織進行調查。

這些恐怖的畫面，也被1名在非營利野生動保組織工作的葛拉佛（Adam Gravel）拍下放上網。他表示，在南加勒比海島嶼，捕鯨不僅不違法，也是最快的賺錢方式，1隻虎鯨高達數千美元，對當地2/3的人口而言，鯨肉也是一道深受眾人喜愛的佳餚，常見的處理方式，是切成肉條狀，灑鹽曬乾，再做成湯品或燉煮食物。

葛拉佛說，當地捕鯨活動盛行，其實部分與日本政府有關，因為該國透過「援助」聖國，要他們在國際捕鯨委員會上，替恢復商業捕鯨投下贊成票。然而，捕鯨不只會破壞當地名聲，甚至還會重創旅遊形象，他希望透過這些照片，能獲得當地政府正視捕鯨帶來的生態浩劫。

廣告
  • 賞鯨郵輪「Thomson Cruises」上周行經加勒比海海域的聖文森及格瑞那丁時，遊客竟親眼目睹當地漁民用魚叉殺了兩隻虎鯨後拖上岸肢解烹煮。（組合圖，翻攝自《每日郵報》）

    賞鯨郵輪「Thomson Cruises」上周行經加勒比海海域的聖文森及格瑞那丁時，遊客竟親眼目睹當地漁民用魚叉殺了兩隻虎鯨後拖上岸肢解烹煮。（組合圖，翻攝自《每日郵報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加勒比海 捕鯨 賞鯨 郵輪
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：有圖為證！遊客親睹虎鯨被殺肢解成塊...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.