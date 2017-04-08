有圖為證！遊客親睹虎鯨被殺肢解成塊...

2017-04-08 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕賞鯨郵輪「Thomson Cruises」上周行經加勒比海海域的聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent & Grenadines）時，遊客竟驚見當地漁民用魚叉殺了兩隻虎鯨後拖上岸，嚇人的是，虎鯨當場被肢解切成方塊狀，並提煉出鯨油，準備以高價在市場上販售！

英國《每日郵報》報導，除「Thomson Cruises」郵輪，當時鄰近其他觀光船隻上的乘客，突地聽見捕鯨船射出魚叉時，發出的劇烈聲響，紛紛探頭想知道發生什麼事，不料，卻意外親眼目睹這殘忍的瞬間，許多人嚇到哭出來。報導指出，目前「Thomson Cruises」已暫停這個賞鯨行程，配合相關組織進行調查。

這些恐怖的畫面，也被1名在非營利野生動保組織工作的葛拉佛（Adam Gravel）拍下放上網。他表示，在南加勒比海島嶼，捕鯨不僅不違法，也是最快的賺錢方式，1隻虎鯨高達數千美元，對當地2/3的人口而言，鯨肉也是一道深受眾人喜愛的佳餚，常見的處理方式，是切成肉條狀，灑鹽曬乾，再做成湯品或燉煮食物。

葛拉佛說，當地捕鯨活動盛行，其實部分與日本政府有關，因為該國透過「援助」聖國，要他們在國際捕鯨委員會上，替恢復商業捕鯨投下贊成票。然而，捕鯨不只會破壞當地名聲，甚至還會重創旅遊形象，他希望透過這些照片，能獲得當地政府正視捕鯨帶來的生態浩劫。