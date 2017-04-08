有圖為證！遊客親睹虎鯨被殺肢解成塊...
2017-04-08 10:27
〔即時新聞／綜合報導〕賞鯨郵輪「Thomson Cruises」上周行經加勒比海海域的聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent & Grenadines）時，遊客竟驚見當地漁民用魚叉殺了兩隻虎鯨後拖上岸，嚇人的是，虎鯨當場被肢解切成方塊狀，並提煉出鯨油，準備以高價在市場上販售！
英國《每日郵報》報導，除「Thomson Cruises」郵輪，當時鄰近其他觀光船隻上的乘客，突地聽見捕鯨船射出魚叉時，發出的劇烈聲響，紛紛探頭想知道發生什麼事，不料，卻意外親眼目睹這殘忍的瞬間，許多人嚇到哭出來。報導指出，目前「Thomson Cruises」已暫停這個賞鯨行程，配合相關組織進行調查。
這些恐怖的畫面，也被1名在非營利野生動保組織工作的葛拉佛（Adam Gravel）拍下放上網。他表示，在南加勒比海島嶼，捕鯨不僅不違法，也是最快的賺錢方式，1隻虎鯨高達數千美元，對當地2/3的人口而言，鯨肉也是一道深受眾人喜愛的佳餚，常見的處理方式，是切成肉條狀，灑鹽曬乾，再做成湯品或燉煮食物。
葛拉佛說，當地捕鯨活動盛行，其實部分與日本政府有關，因為該國透過「援助」聖國，要他們在國際捕鯨委員會上，替恢復商業捕鯨投下贊成票。然而，捕鯨不只會破壞當地名聲，甚至還會重創旅遊形象，他希望透過這些照片，能獲得當地政府正視捕鯨帶來的生態浩劫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- 朱立倫「拋棄」邱毅 蔡正元爆內幕！
- 竹縣桐花輕旅行 達人帶路推12路線
- 台塑連3年相挺 陳佳樺「撞」擊球后
- 黨魁選舉拒絕政見會 藍委勸洪出來「打交道」
- 見異性就失去思考 哪些星座男人是「愛情傻瓜」？
- 中華女足1球負泰 無緣晉級8強決賽
- 嘔酸水、排黑便 當心是消化性潰瘍
- Baby產後回歸《跑男》迪麗熱巴代打2個月後恐閃退
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 禿驢頂包張東健 照「騙」Ａ熟女20萬
- 巴特勒大三元 推倒76人保老八
- 外站1年未酒測 罰遠航60萬
- 2月摔斷腿告假！「她」5月要用H奶洗臉台男
- 原民地被占 投縣府、信義公所提告
- 肝炎及肝癌怎防治？「賴醫師」開講
- 目擊者54場映後接力 7天賣破2千萬
- 老人家別刻意減重 研究：太瘦更致命
- 中東情勢不穩 蔡變更行程聽簡報
- 藍營質疑幼兒園學費凍漲 桃市府：並無遺漏
- 自由廣場》川習會這一天
- 曾之喬變身貝兒 有中獎的FU
- 福隆沙雕10週年 將建13米高城堡
- 李毓芬獻吻竟遭拒！男星穿緊身內褲洩肌情
- 大馬當主場 戴資穎苦戰晉四
- 無良酒廠 調合酒混充釀酒牟暴利
- NBA》龍頭保衛戰 騎士教頭：得第一前不會輪休
- 許仁杰扮盲人 過馬路用聽的
- 【悄悄話】姊姊
- MLB》哈波首局炸裂相挺 薛哲復出首戰飆7K摘勝（影音）
- 空姐老師找來機長 教孩童「起飛」
- 【苦水啤酒海】我和植物之間的恩怨
- 北流籌備主任 演唱會導演丁度嵐出馬
- 自由廣場》在德國閱聽台灣
- 高球》美國名人賽第2回合 霍夫曼領先不保、4人並列第一
- 自由廣場》為何我們沒有新津春子？
- 【微小說】懸疑
- 葉天倫爆豬哥亮還在構思新劇本
- PENTAGON撲台初體驗 賣萌喊經紀人「爸」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：有圖為證！遊客親睹虎鯨被殺肢解成塊...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分