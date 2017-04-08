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敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊

敘利亞停在掩體下的飛機，依舊被美國戰斧飛彈炸得面目全非。（圖擷自《ABC》）

2017-04-08  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普不滿敘利亞政府使用化學武器攻擊平民，昨日在川習會期間，下令發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞軍用機場，現在敘利亞受損地區的照片已大量曝光，戰斧飛彈精準地繞過掩體，對底下的戰機進行打擊。

據《ABC》報導，一名美國官員透露，在轟炸之中，最多有20架敘利亞飛機被摧毀。從流出的照片中可以看到，儘管停在水泥掩體下，飛機依舊被炸得面目全非，變成焦黑的殘骸，可見戰斧飛彈的精準。

但該名美國官員還表示，飛彈並沒有攻擊機場跑道，因此敘利亞政府在空襲之後迅速修復了機場，接著有兩架飛機從那裡起飛，但目前尚未確認那兩架飛機的行動。

美國發射的戰斧飛彈，精準攻擊水泥掩體下的敘利亞飛機。（圖擷自《ABC》）

敘利亞飛機停在掩體下仍無法倖免。（圖擷自《ABC》）

飛機被炸成焦黑的殘骸。（圖擷自《ABC》）

美國戰斧飛彈轟炸機場後的空拍照。（法新社）

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