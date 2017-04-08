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邊會面邊射飛彈 川普晚宴後才告知習近平

發射飛彈一事，川習會晚宴結束時，川普才告知習近平。（法新社）

2017-04-08  09:27

〔即時新聞／綜合報導〕昨天美國總統川普與中國國家主席習近平會面，但同時，川普也下令發射飛彈攻擊敘利亞，白宮發言人史派瑟指出，發射飛彈一事，川習會晚宴結束時，川普才告知習近平。

外媒報導，大約在晚間8點30分時，美國副總統、國務卿以及國安部門知會各國領袖攻擊敘利亞一事，8點30分至40分，飛彈已造成衝擊，川普在晚宴結束後告知習近平。

《新華社》報導，中國政府似乎受到衝擊，一直主張和平解決敘利亞問題的習近平甫到美國，美軍就攻擊敘利亞，「感覺被拂了面子也毫不為奇」。

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