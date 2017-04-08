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發射59顆飛彈要考慮多久？ 川普決策時間表曝光

川普與軍方高層開會。（美聯社）

2017-04-08  08:40

〔即時新聞／綜合報導〕美方對於敘利亞化武疑雲已有定調，認為敘利亞總統阿薩德要負責，美國總統川普更在昨天簽署發射飛彈，攻擊敘利亞。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）透露川普決定發射飛彈的過程。

外媒報導，史派瑟說川普是在4月4日的每日簡報中，得知敘利亞出現化武攻擊，並於當天晚間在白宮戰情室召開會議，川普要求了解更多細節。4月5日下午，國安會向川普進行方案簡報，川普提問並要求更多的資料，隔天才做決定。

報導指出，4月6日，川普午間前往佛州出席川習會，川普在空軍一號與相關單位高層進行視訊會議。下午4時，川普與國務卿、國防部長、國安單位再度舉行視訊會議，會中川普同意採取軍事行動。晚間7時40分，位於地中海東側海域的美軍驅逐艦發射59枚戰斧飛彈。

報導表示，晚間8時30分，美方通知外國領袖與國會議員。晚間8時30至40分，川普在晚宴結束時告知中國國家主席習近平，並持續關注後續狀況。

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