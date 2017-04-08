被發現時陰道流血... 男子誘狗人獸交：牠沒反抗

鍾連輝用麵包引誘兩歲流浪母狗，進行人獸交。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2017-04-08 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港男子鍾連輝用麵包引誘兩歲流浪母狗，進行人獸交，導致這隻母狗陰道腫脹，男子被捕後坦承犯案，裁判官在庭上當場痛批「你的行為十分噁心！」目前案件仍在審理中。

香港《蘋果日報》報導，今年2月1日有目擊者看到鍾連輝拿著麵包引誘母狗跟他走，接著這隻狗就不見了，後來目擊者再看到這隻狗時，牠不停哀嚎，在陰部的地方有血跡，他擔心狗狗遭虐待，立刻報警和帶狗去找獸醫。

獸醫替母狗診斷後發現，牠陰道腫脹流血、陰唇也腫起來，甚至發現陰道內有人類的精液。鍾連輝被捕後坦承在今年2月1日在香港東涌黃龍坑水澗與一隻流浪狗作出違反自然的性交，並說「是我搞這隻狗」，也承認沒有戴保險套。

鍾連輝甚至強調，因為狗狗沒有反抗，所以不知道牠有沒有受傷，也和狗狗認識一、兩年，自己是「一時糊塗」犯案。鍾連輝的家人強調「喝酒喝得很厲害」，替鍾求情，目前案件仍在審理中。