川習晚宴期間 川普下達攻擊敘利亞指令

2017-04-08 01:52

〔中央社〕美國總統川普在川習會晚宴期間，下達飛彈攻擊敘利亞的指令。美方國安高層在美中官員互動與晚宴時，透過加密管道與華府連線進行軍事行動。

川普（Donald Trump）過去雖表明無意介入敘利亞與利比亞等國內部衝突，卻在敘利亞化武攻擊造成平民傷亡後不到3日，對敘利亞空軍基地發動飛彈攻擊。川普是如何在短時間內及川習會進行之際，做出重大軍事決定？

川普在敘利亞化武攻擊事件後隔日，召集國家安全會議要員，會中決定兩項可能的回應行動。川普當天會見約旦國王阿布杜拉（King Abdullah）後向記者表示，「無法接受化武攻擊，包括婦女、兒童和美麗的小嬰兒都喪生。」

同一天，川普與德國總理梅克爾（Angela Merkel）及日本首相安倍晉三等國際領袖通電話。

6日，川普在前往佛羅里達州前，接受情報機構簡報。中方代表團到達馬拉阿哥俱樂部（Mar-a-Lago）之前，國安高層再度與華府連線，召開最後一次會議，川普在會中確定對敘利亞採取攻擊行動。

川普與中國大陸國家主席習近平進行晚宴期間，下達攻擊指令。

晚宴如期結束，中方代表團返回下榻飯店。有媒體報導，川普在晚宴前已告知習近平美方將對敘利亞採取行動。五角大廈記者約在晚宴1小時後，陸續報導美軍發射戰斧飛彈攻擊敘利亞空軍機場，川普隨後確認美軍已採取行動。

白宮在美東時間6日晚間9點後發表川普的聲明，他呼籲所有文明國度加入，讓敘利亞停止屠殺與血腥行動以及所有形式的恐怖主義行為。

國務卿提勒森（Rex Tillerson）與國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）夜間召開記者會，說明美軍行動、外交聯繫與川普做決定的過程。

在華盛頓，政界5日已流傳川普政府將果斷回應敘利亞巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

副總統彭斯（Mike Pence）晚間返回白宮處理後續援助事宜，美方國安高層透過加密的聯繫管道，在馬拉阿哥與華府間磋商。期間，川普與家人及內閣要員，繼續和中方代表團在杯觥交錯中會談與晚宴。