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川習會結束 川普指對話有進展

2017-04-08  01:52

〔中央社〕連續兩天的川習會今天在美國對敘利亞軍事行動的陰影中結束，美國總統川普在會前簡短表示，「雙方有進展」。

川習會在美國飛彈攻擊敘利亞陰影下進行第2日正式會談，川普（Donald Trump）在會前表示，「擔任地主邀請中國國家主席及中方代表出席會議，對他與出席的美方代表都是莫大的榮幸。

川普說，「再度重申，已經有進展。謝謝。」

美方出席會議官員包括策士巴農（Steve Bannon）、國防部長馬提斯（James Mattis）、國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與商務部長羅斯（Wilbur Ross）等。

美中高層在會議之後，進行工作午餐。中方代表團隨後離開馬拉阿哥俱樂部（Mar-a-Lago）轉往機場，返回北京。

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