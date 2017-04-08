| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

戈蘇奇出任大法官過關 川普重大勝利

2017-04-08  01:44

〔中央社〕美國參議院今天通過總統川普提名戈蘇奇（Neil Gorsuch）出任最高法院大法官任命案，終結了長達1年多的政治角力，並讓川普贏得重大勝利。

共和黨人和少數民主黨人在參院表決中，以54票贊成對45票反對，通過科羅拉多州聯邦上訴法院法官戈蘇奇出任最高法院大法官任命案。民主黨昨天展開阻撓這項任命案的歷史性行動。

參院共和黨領袖動用名為「核子選項」的反制措施，更改議事規規，僅需簡單多數51票贊成就能交付最後表決，而非通常的60票。

49歲的戈蘇奇被共和黨人讚譽為接替保守派大法官史卡利亞（Antonia Scalia）的相稱人選，史卡利亞於2016年2月辭世。當時美國總統歐巴馬提名賈蘭德（Merrick Garland）接替史卡利亞，但參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）阻撓這項提名，堅稱正值選舉年，理應由下任總統遴選大法官。

白宮先前表示，預期戈蘇奇最早將可於10日宣誓就職。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：戈蘇奇出任大法官過關 川普重大勝利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.