瑞典首都驚傳恐攻 歹徒劫車衝撞人群多人死傷

瑞典首都斯德哥爾摩市於當地時間週五下午近3點驚傳恐怖襲擊，一輛遭竊的貨車被駕駛的歹徒開往熱鬧的街區衝撞人群，造成民眾死傷。（法新社）

2017-04-08 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典首都斯德哥爾摩市於當地時間週五下午近3點驚傳恐怖襲擊，一輛遭竊的貨車被駕駛的歹徒開往熱鬧的街區衝撞人群，造成民眾死傷，瑞典當局指這起事件為恐怖攻擊。

外媒報導指出，斯德哥爾摩市的皇后街（Drottningatan）發生貨車衝撞人群的恐攻事件，該輛貨車原本是用來運送啤酒，據啤酒廠方面表示，貨車司機在卸貨時，突然出現1人闖入駕駛座，並把貨車給開走。稍晚便發生恐怖襲擊。

瑞典總理勒夫文（Stefen Lofven）在受訪時表示，各種跡象顯示，這是一場恐怖攻擊，他並稱車內1名嫌犯已被逮捕。目前有關單位已投入調查，釐清是否有其他人也涉案其中。不過針對傷亡人數的說法，當地媒體則出現不同說法，勒夫文稍早提出至少有2人死亡，部分媒體則提到3死及5死的說法。

歐洲近期頻遭歹徒以「開車撞人」的模式進行恐攻，除上月英國國會周邊地區，去年7月在法國的尼斯，以及去年12月在德國柏林的耶誕市集，歹徒都是用類似的手法開車衝撞人群，造成民眾死傷。

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Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda （@johnnychadda） April 7, 2017

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瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）稍早前發生卡車衝入市中心充滿商店的皇后街街道，造成多人死傷。（彭博）

目前有關單位已投入調查，釐清是否有其他人也涉案其中。（路透）

該輛貨車原本是用來運送啤酒，據啤酒廠方面表示，貨車司機在卸貨時，突然出現1人闖入駕駛座，並把貨車給開走。（法新社）