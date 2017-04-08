| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

瑞典首都驚傳恐攻 歹徒劫車衝撞人群多人死傷

瑞典首都斯德哥爾摩市於當地時間週五下午近3點驚傳恐怖襲擊，一輛遭竊的貨車被駕駛的歹徒開往熱鬧的街區衝撞人群，造成民眾死傷。（法新社）

2017-04-08  00:43

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典首都斯德哥爾摩市於當地時間週五下午近3點驚傳恐怖襲擊，一輛遭竊的貨車被駕駛的歹徒開往熱鬧的街區衝撞人群，造成民眾死傷，瑞典當局指這起事件為恐怖攻擊。

外媒報導指出，斯德哥爾摩市的皇后街（Drottningatan）發生貨車衝撞人群的恐攻事件，該輛貨車原本是用來運送啤酒，據啤酒廠方面表示，貨車司機在卸貨時，突然出現1人闖入駕駛座，並把貨車給開走。稍晚便發生恐怖襲擊。

瑞典總理勒夫文（Stefen Lofven）在受訪時表示，各種跡象顯示，這是一場恐怖攻擊，他並稱車內1名嫌犯已被逮捕。目前有關單位已投入調查，釐清是否有其他人也涉案其中。不過針對傷亡人數的說法，當地媒體則出現不同說法，勒夫文稍早提出至少有2人死亡，部分媒體則提到3死及5死的說法。

歐洲近期頻遭歹徒以「開車撞人」的模式進行恐攻，除上月英國國會周邊地區，去年7月在法國的尼斯，以及去年12月在德國柏林的耶誕市集，歹徒都是用類似的手法開車衝撞人群，造成民眾死傷。

相關影片請見：

相關連結請見：

瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）稍早前發生卡車衝入市中心充滿商店的皇后街街道，造成多人死傷。（彭博）

目前有關單位已投入調查，釐清是否有其他人也涉案其中。（路透）

該輛貨車原本是用來運送啤酒，據啤酒廠方面表示，貨車司機在卸貨時，突然出現1人闖入駕駛座，並把貨車給開走。（法新社）

瑞典總理勒夫文在受訪時表示，各種跡象顯示，這是一場恐怖攻擊。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：瑞典首都驚傳恐攻 歹徒劫車衝撞人群多人死傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.