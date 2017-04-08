瑞典首都驚傳恐攻 歹徒劫車衝撞人群多人死傷
瑞典首都斯德哥爾摩市於當地時間週五下午近3點驚傳恐怖襲擊，一輛遭竊的貨車被駕駛的歹徒開往熱鬧的街區衝撞人群，造成民眾死傷。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕瑞典首都斯德哥爾摩市於當地時間週五下午近3點驚傳恐怖襲擊，一輛遭竊的貨車被駕駛的歹徒開往熱鬧的街區衝撞人群，造成民眾死傷，瑞典當局指這起事件為恐怖攻擊。
外媒報導指出，斯德哥爾摩市的皇后街（Drottningatan）發生貨車衝撞人群的恐攻事件，該輛貨車原本是用來運送啤酒，據啤酒廠方面表示，貨車司機在卸貨時，突然出現1人闖入駕駛座，並把貨車給開走。稍晚便發生恐怖襲擊。
瑞典總理勒夫文（Stefen Lofven）在受訪時表示，各種跡象顯示，這是一場恐怖攻擊，他並稱車內1名嫌犯已被逮捕。目前有關單位已投入調查，釐清是否有其他人也涉案其中。不過針對傷亡人數的說法，當地媒體則出現不同說法，勒夫文稍早提出至少有2人死亡，部分媒體則提到3死及5死的說法。
歐洲近期頻遭歹徒以「開車撞人」的模式進行恐攻，除上月英國國會周邊地區，去年7月在法國的尼斯，以及去年12月在德國柏林的耶誕市集，歹徒都是用類似的手法開車衝撞人群，造成民眾死傷。
相關影片請見：
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda （@johnnychadda） April 7, 2017
相關連結請見：
Most likely not an accident, look at marks on the ground #stockholm #sweden #terroristattack pic.twitter.com/OxDMxdyMKH— Dudebro Whateverman （@DudebroWhatever） April 7, 2017
瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）稍早前發生卡車衝入市中心充滿商店的皇后街街道，造成多人死傷。（彭博）
目前有關單位已投入調查，釐清是否有其他人也涉案其中。（路透）
該輛貨車原本是用來運送啤酒，據啤酒廠方面表示，貨車司機在卸貨時，突然出現1人闖入駕駛座，並把貨車給開走。（法新社）
瑞典總理勒夫文在受訪時表示，各種跡象顯示，這是一場恐怖攻擊。（歐新社）
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