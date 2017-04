瑞典首都驚傳恐攻 歹徒劫車衝撞人群多人死傷

2017-04-08 00:43

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典首都斯德哥爾摩市於當地時間週五下午近3點驚傳恐怖襲擊,一輛遭竊的貨車被駕駛的歹徒開往熱鬧的街區衝撞人群,造成民眾死傷,瑞典當局指這起事件為恐怖攻擊。

外媒報導指出,斯德哥爾摩市的皇后街(Drottningatan)發生貨車衝撞人群的恐攻事件,該輛貨車原本是用來運送啤酒,據啤酒廠方面表示,貨車司機在卸貨時,突然出現1人闖入駕駛座,並把貨車給開走。稍晚便發生恐怖襲擊。

瑞典總理勒夫文(Stefen Lofven)在受訪時表示,各種跡象顯示,這是一場恐怖攻擊,他並稱車內1名嫌犯已被逮捕。目前有關單位已投入調查,釐清是否有其他人也涉案其中。不過針對傷亡人數的說法,當地媒體則出現不同說法,勒夫文稍早提出至少有2人死亡,部分媒體則提到3死及5死的說法。

歐洲近期頻遭歹徒以「開車撞人」的模式進行恐攻,除上月英國國會周邊地區,去年7月在法國的尼斯,以及去年12月在德國柏林的耶誕市集,歹徒都是用類似的手法開車衝撞人群,造成民眾死傷。

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb

Most likely not an accident, look at marks on the ground #stockholm #sweden #terroristattack pic.twitter.com/OxDMxdyMKH