北韓發表備忘錄 警告美將「先發制人」

2017-04-08 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓外務省6日發表備忘錄，稱美國已經把朝鮮半島推向戰爭邊緣，北韓為了自衛將不得不採取先發制人的措施。而美國應該要為這場戰爭承擔責任。

根據《蘋果日報》報導，備忘錄聲稱北韓曾多次警告美國及其盟國的挑釁行為，也曾表示一切後果要由挑釁者自行負責。但美國不但不理會這些警告，反而加強了正面挑釁的力道。面對瀕臨戰爭的狀況，北韓只得將警告付諸實現。

備忘錄聲稱，這將是實踐統一的正義之戰。而且如果爆發戰爭，無論是誰先出手，美國都必須承擔責任。這一場戰爭僅是針對美國及其追隨者的戰爭，北韓會遵守國際法，也會保護其他國家在韓國的合法經濟權利，呼籲國際社會尊重北韓為了自衛所採取的選擇。