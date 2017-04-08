網友為了紐西蘭總理互罵！全因他在Pizza上放這些....
2017-04-08 00:08
紐西蘭總理英格里許（Bill English）在臉書上分享自己做的「罐裝義大利麵佐鳳梨培根」Pizza，沒想到意外引起網友論戰。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理英格里許（Bill English）4日發布一則臉書動態說：「幫全家人煮晚餐，如果你也喜歡『罐裝義式義大利麵』式風味Pizza，就幫我按讚吧！」，沒想到卻意外引起「褻瀆」義大利美食的論戰。
綜合媒體報導，紐西蘭總理英格里許在替全家人烤的Pizza上，放上了罐裝義大利麵及冰島總統口中「萬惡的鳳梨」，並拍照上傳臉書，希望大家會喜歡他的「創意料理」。
但沒想到民眾似乎並不買單他新創的「罐裝義大利麵佐鳳梨培根Pizza」，紛紛留言：「對不起，把義大利麵條放在Pizza上的人並不適合領導國家，別指望我會投給你」、「我支持你的政策，但我不能支持你在Pizza上放鳳梨....」、「我的天阿，你真的知道什麼是Pizza嗎？」，連美國深夜喜劇節目主持人都開玩笑說：「總理用義大利麵發動戰爭，應該立刻被彈劾」。
但也有網友說：「我照著你的食譜做，我的孩子吃得非常開心，謝謝你」、「他喜歡放什麼就放什麼，大家意見幹嘛這麼多」、「我不知道那些罵總理的人做的東西是有多好吃啦」，總理的家庭時光無意間又掀起一陣「Pizza大亂鬥」。
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