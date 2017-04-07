「美國無法再當旁觀者」 川普回應敘利亞行動

美國總統川普表示，美國無法再當旁觀者，要代表正義採取行動。（圖擷取自川普臉書）

2017-04-07 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國為制裁敘利亞政府對平民使用化學武器，大動作轟炸敘利亞，震撼全球。美國總統川普表示，他們無法再當旁觀者，要代表正義採取行動。

川普於台灣時間7日晚間9時許在臉書PO文表示：「敘利亞已經歷了7年的流血衝突，我們沒辦法再當旁觀者。美國代表正義，美國採取行動。」（After 7 years of bloodshed in Syria, we can no longer sit on the sidelines. America stands for justice and America took action.）

敘利亞於當地時間4日發生化學武器攻擊，遇襲的汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）至少百人喪生。美、英、法、德等西方國家皆把這起化武攻擊，歸咎於阿塞德政府軍。

美國總統川普於當地時間6日下令攻擊敘利亞，隨後由美軍在東地中海的兩艘驅逐艦，發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞空軍基地。據敘利亞政府說法，這起空襲造成至少15人死亡，其中包含9名平民、4名孩童。

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