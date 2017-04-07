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瑞典首都傳卡車衝撞人群 至少3人死亡

卡車撞入建築中。（圖擷自推特）

2017-04-07  21:19

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）剛剛發生卡車衝入市中心人群中的事件，目前已有至少3人死亡、多人受傷。警方認為有可能是恐怖攻擊，現在已經逮捕一名嫌犯

綜合外媒報導，瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）稍早前發生卡車衝入市中心充滿商店的「Drottninggatan」街道，警方在當地時間2點53分接獲通報，現在已經有人受傷，救護人員正在前往現場。《Ekot》等多家瑞典媒體報導，至少有3人已經死亡，現場也有狗狗被輾斃。

現場記者表示，警方已經都拿出了手槍，擔心是恐怖攻擊，現在警方已經逮捕一位嫌犯。一位目擊者表示，在卡車開上人行道後，他就看到有兩個人倒在地上，但卡車仍繼續往前開。

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  • 瑞典斯德哥爾摩剛剛發生卡車衝入市中心人群中的事件。（圖擷自推特）

    瑞典斯德哥爾摩剛剛發生卡車衝入市中心人群中的事件。（圖擷自推特）

  • 瑞典斯德哥爾摩剛剛發生卡車衝入市中心人群中的事件。（圖擷自Sydsvenskan）

    瑞典斯德哥爾摩剛剛發生卡車衝入市中心人群中的事件。（圖擷自Sydsvenskan）

  • 警方要求附近民眾不要出門。（圖擷自推特）

    警方要求附近民眾不要出門。（圖擷自推特）

  • 本意外已造成至少3人死亡。（圖擷自推特）

    本意外已造成至少3人死亡。（圖擷自推特）

  • 本意外已造成至少3人死亡。（圖擷自Expressen）

    本意外已造成至少3人死亡。（圖擷自Expressen）

  • 民眾逃離現場。（圖擷自推特）

    民眾逃離現場。（圖擷自推特）

  • 狗狗被輾斃。（圖擷自推特）

    狗狗被輾斃。（圖擷自推特）

  • 嫌犯遭壓制。（圖擷自推特）

    嫌犯遭壓制。（圖擷自推特）

  • 嫌犯遭逮。（圖擷自推特）

    嫌犯遭逮。（圖擷自推特）

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