美空襲已釀4童死 敘國怒批美軍成「伊斯蘭國」盟友
〔即時新聞／綜合報導〕為抗議敘利亞政府在平民區使用化學武器，美國今向敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）領空發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），敘利亞政府媒體指稱空襲行動造成9位平民喪命，其中包含4名孩童。政府軍則痛批美軍，對政府軍反恐的努力造成傷害，顯示他們已成「伊斯蘭國」的盟友。
敘利亞的汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）於4日清晨驚傳遭化學武器攻擊，導致至少80人死亡，且當中有10餘人只是孩童。美軍今則以此為由，對敘利亞發射59枚巡弋飛彈，攻擊該國政府軍的軍事基地。
據外媒引述敘國官方消息指出，目前已知有至少15人死亡，其中包含9名平民及6名敘利亞士兵。不過事發後日本、英國、法國、德國、土耳其、以色列、沙烏地阿拉伯等國均表態挺美。俄羅斯及伊朗則是對美軍空襲的行動持反對立場，其中克里姆林宮聲明指空襲行動是「對1個主權國家的侵略，違反國際規範」；伊朗則強烈譴責，批評美軍的行動只會增強敘利亞的恐怖主義分子的實力。
敘利亞政府軍則聲明批評美軍採取了錯誤的行動，對政府軍的反恐努力造成傷害，美軍淪為「伊斯蘭國」的盟友及其他恐怖組織的夥伴，形同在鼓勵武裝份子以後多使用化學武器。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）也批評美國的行動愚蠢、不負責任。
相關影片請見：
First moments when #US Tomahawk missiles hit #shayratAirbase in #Homs #Syria. pic.twitter.com/UQV6AC6Deq— Hamosh （@Hamosh84） April 7, 2017
#Syria #Homs civilians near #Shoayrat Airbase speak of #SyriaStrikes ordeal— Riam Dalati （@Dalatrm） 2017年4月7日
"It was an extraordinry,unforgettable nite, but we rmain strong" pic.twitter.com/DVsO6LR5fn
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