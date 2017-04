美空襲已釀4童死 敘國怒批美軍成「伊斯蘭國」盟友

2017-04-07 21:16

〔即時新聞/綜合報導〕為抗議敘利亞政府在平民區使用化學武器,美國今向敘利亞第三大城荷姆斯(Homs)領空發射59枚戰斧巡弋飛彈(Tomahawk cruise missile),敘利亞政府媒體指稱空襲行動造成9位平民喪命,其中包含4名孩童。政府軍則痛批美軍,對政府軍反恐的努力造成傷害,顯示他們已成「伊斯蘭國」的盟友。

敘利亞的汗舍孔鎮(Khan Sheikhoun)於4日清晨驚傳遭化學武器攻擊,導致至少80人死亡,且當中有10餘人只是孩童。美軍今則以此為由,對敘利亞發射59枚巡弋飛彈,攻擊該國政府軍的軍事基地。

據外媒引述敘國官方消息指出,目前已知有至少15人死亡,其中包含9名平民及6名敘利亞士兵。不過事發後日本、英國、法國、德國、土耳其、以色列、沙烏地阿拉伯等國均表態挺美。俄羅斯及伊朗則是對美軍空襲的行動持反對立場,其中克里姆林宮聲明指空襲行動是「對1個主權國家的侵略,違反國際規範」;伊朗則強烈譴責,批評美軍的行動只會增強敘利亞的恐怖主義分子的實力。

敘利亞政府軍則聲明批評美軍採取了錯誤的行動,對政府軍的反恐努力造成傷害,美軍淪為「伊斯蘭國」的盟友及其他恐怖組織的夥伴,形同在鼓勵武裝份子以後多使用化學武器。敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)也批評美國的行動愚蠢、不負責任。

First moments when #US Tomahawk missiles hit #shayratAirbase in #Homs #Syria . pic.twitter.com/UQV6AC6Deq

#Syria #Homs civilians near #Shoayrat Airbase speak of #SyriaStrikes ordeal

"It was an extraordinry,unforgettable nite, but we rmain strong" pic.twitter.com/DVsO6LR5fn