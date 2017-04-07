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首度談敗選 希拉蕊：「仇女」是重要原因

2017-04-07  20:10

〔即時新聞／綜合報導〕川普在2016年美國總統大選中擊敗希拉蕊，成為美國總統，而希拉蕊最近首度談到自己的敗選，她認為會敗選其實和「仇女（Misogyny）」有關。

綜合報導指出，希拉蕊在本周受訪時首度談到敗選，她直言，仇女毫無疑問是她敗選的重要原因，這點必須被承認。她認為在這次選舉中，很多人對改變抱以興奮的態度，但也有很多人擔心改變，甚至認為改變會威脅到他們。

希拉蕊說，她當時有可能成為第一位女總統，不過她認為有些人（包含女性在內）有一些問題。希拉蕊也建議想要擔任公職人員的女性，嚴肅對待別人給她的批評，但不要認為這些批評都是針對妳而來的。

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  • 希拉蕊本周受訪時首度談到敗選，她認為「仇女」是她敗選的重要原因。（法新社）

    希拉蕊本周受訪時首度談到敗選，她認為「仇女」是她敗選的重要原因。（法新社）

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