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多次要歐巴馬「別轟敘利亞」 川普推特舊文遭翻出...

美國總統川普今天下令軍方對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈。（法新社）

2017-04-07  19:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天下令軍方對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈，引來各界討論。更有媒體將川普過去的推文翻出來，他在2013年曾多次發推文反對前總統歐巴馬攻擊敘利亞。

美國《時代雜誌》（TIME）在川普下令對敘利亞發射飛彈後，將過去川普在推特上對敘利亞所做的言論翻出。從川普過去的推文可看出，他在2013年6月到9月裡都對敘利亞局勢相當關心，他更在許多推文中建議歐巴馬「不要對敘利亞攻擊」、「這對我們沒有好處，只有很大的壞處。」

川普也在其他推文中指出，如果美國攻擊敘利亞，就會有非常糟糕的事發生，而美國無法從戰爭中獲得任何東西（Do not attack Syria - If you do, many very bad things will happen& from that fight, the U.S. gets nothing!）。川普也建議當時的總統歐巴馬，應該將焦點放在美國的工作、健保等問題上，忘記敘利亞才能讓美國強大。

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