多次要歐巴馬「別轟敘利亞」 川普推特舊文遭翻出...

美國總統川普今天下令軍方對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈。(法新社)

2017-04-07 19:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今天下令軍方對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈,引來各界討論。更有媒體將川普過去的推文翻出來,他在2013年曾多次發推文反對前總統歐巴馬攻擊敘利亞。

美國《時代雜誌》(TIME)在川普下令對敘利亞發射飛彈後,將過去川普在推特上對敘利亞所做的言論翻出。從川普過去的推文可看出,他在2013年6月到9月裡都對敘利亞局勢相當關心,他更在許多推文中建議歐巴馬「不要對敘利亞攻擊」、「這對我們沒有好處,只有很大的壞處。」

川普也在其他推文中指出,如果美國攻擊敘利亞,就會有非常糟糕的事發生,而美國無法從戰爭中獲得任何東西(Do not attack Syria - If you do, many very bad things will happen& from that fight, the U.S. gets nothing!)。川普也建議當時的總統歐巴馬,應該將焦點放在美國的工作、健保等問題上,忘記敘利亞才能讓美國強大。

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013年9月5日

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013年9月7日

Don't attack Syria - an attack that will bring nothing but trouble for the U.S. Focus on making our country strong and great again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013年9月9日

Obama must now start focusing on OUR COUNTRY, jobs, healthcare and all of our many problems. Forget Syria and make America great again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013年9月11日