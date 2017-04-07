比爾蓋茲提議「機器人稅」 舊金山官員研究推動

2017-04-07 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）提出「機器人也要繳稅」，這項提議被美國舊金山官員的簡金（Jane Kim）採納，簡金正打算組織來自各界的代表成立工作小組，共同研究機器人稅的具體可行性。

根據外媒《Fastcompany》報導，比爾蓋茲日前接受Quartz網站訪問時表示，向機器人收稅可減緩「以機器人為主要生產者的時代」到來的速度，讓社會有更多時間趕上自動化的步伐，讓增加的公共資金培育人才以及支付從事人性化工作的勞工薪水，譬如托育以及長照。微軟在人工智慧的開發上占有一席之地，對於比爾蓋茲提出機器人稅的提議令許多人驚訝，另一方面也使這項理念更容易為人考慮與討論。

舊金山是美國貧富收入差距最大的城市之一，簡金因此希望能成立一個工作小組，研究機器人稅能否幫助舊金山解決收入不均的問題。「我們需要思考對社會的投資，不要讓貧富收入之間的鴻溝變得更大。」簡金表示。

簡金希望工作小組能涵蓋來自科技界、學術界和工會的代表，以期能具體的釐清實務問題，像是何種行業受此衝擊將會最大、市府又因企業的自動化裁員而損失了多少薪資所得稅。簡金也認同比爾蓋茲「政府要幫助社會適應自動化」的理念，她說：「政府必須在自動化的浪潮中發揮一個作用，那就是以穩定的比率吸收那些因為自動化而失業的人，如此才足以支撐我們的國家」。