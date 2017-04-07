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四川生墜樓死 官方定調沒被霸凌 將處理造謠者

2017-04-07  18:18

〔即時新聞／綜合報導〕四川省瀘州市14歲趙姓初中生疑遭官二代虐待、從高樓拋下致死案引起各界關注，瀘州市委市政府今天下午召開記者會表示，驗屍後確認趙生身上的損傷均為「高墜傷」，無其他暴力加害形成的損傷，將追究造謠者並依法處理。

瀘州市委書記蔣輔義，瀘州市政府副市長等人今天下午召開記者會說明趙姓男學生死亡案。據中媒《新京報》報導，官員表示，經對學校老師、校長等人調查證實，沒有發現趙某被欺凌的事情發生，網路上流傳的所謂五個領導的兒子脅迫死者的事情「根本不存在」，造謠人已被公安機關查獲和依法處理。

官員表示，趙生寢室的現場痕跡顯示，「符合一人腳踩洗漱台和窗台、用手攀附窗台及衛生間窗框墜落的特徵」。官員說，網路上幾種傳聞的情況都可排除，包括死者是被打死後拋屍到樓下、事發當週有人對趙生暴力威脅、有人對趙生收取保護費等。官員特別強調，所謂有5名校霸因對趙生收取一萬元保護費未果而將其打死，確定可以排除。

官員指出，事發後網路上出現許多不實謠言，該市公安機關已依法拘留6名在此事件中大量傳播謠言者，依法批評教育7人。另外，公安機關也掌握了31名造謠、傳謠者的違法事實並收集相關證據，將依法進行處理。

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  • 四川省瀘州市14歲趙姓初中生疑遭官二代虐待、從高樓拋下致死案引起各界關注。（圖擷取自網路）

    四川省瀘州市14歲趙姓初中生疑遭官二代虐待、從高樓拋下致死案引起各界關注。（圖擷取自網路）

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