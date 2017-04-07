說好的雙倍大麥克呢？ 川普改請習近平吃...
2017-04-07 18:24
川習會晚宴上，川普並沒有拿出當年說的雙倍大麥克，而是用高級牛排與葡萄酒款待習近平，成為另一個話題。（法新社﹚
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於美東時間4月6日下午進行會面，除了商討內容備受矚目外，晚宴的餐點也成為另一項焦點所在。因川普於2015年8月批評前總統歐巴馬宴請習近平的料理太過奢華，並嗆說：「我甚至連晚宴都不會辦，頂多給他一個雙倍大麥克」，但如今說好的雙倍大麥克並沒有出現在菜單上，而是用紐約牛排、葡萄酒與甜點款待，雖有人笑稱川普說話不算話，但也有人認為要是真的拿出大麥克才有損美國的風度。
綜合外媒報導，美國前總統歐巴馬與習近平在2015年的會面晚宴受到川普大肆抨擊，當年川普在電視節目《奥雷利實情》（The O’Reilly Factor）上指出，如果他當上總統後與習近平會面，「根本連晚宴都不會辦，但會給他一份雙倍大麥克」，同時嗆習近平掠奪美國的工作機會及操縱貨幣。
但如今兩人在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會晤，川普並沒有端出當年說好的雙倍大麥克，而是招待讓人垂涎三尺的香煎多佛比目魚、紐約客牛排、香料烤蔬食等等；甜點方面則是巧克力蛋糕佐香草醬、各式雪酪、冰淇淋等等任君選擇。
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