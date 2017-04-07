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川普轟炸敘利亞 日相安倍晉三：支持美國決心

對於美國總統川普（左）為毒氣事件下令轟炸敘利亞的決定，日本首相安倍晉三（右）表示支持。（路透）

2017-04-07  20:18

〔即時新聞／綜合報導〕敘國南部汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）4日遭戰機發動毒氣攻擊，針對這起事件，川普在記者會中面色凝重的表示「這已經嚴重越過我的底線」。今早，美國便向敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）領空，發射超過50枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），對此日本首相安倍晉三今也表態：「日本支持美國的決心」。

綜合外媒報導，川普針對敘國化武攻擊行動，於今早下令海軍出動「波特」號（USS Porter，DDG-78）與「羅斯」號（USS Ross，DDG-71）飛彈驅逐艦，向敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）領空，發射59枚戰斧巡弋飛彈，報復敘利亞政府軍的惡行，為敘利亞內戰6年來，美國第一次對阿塞德政府採取軍事行動，引起國際高度關注。

日本首相安倍晉三今日下午3點多，在官邸召開國安會閣僚會議，會後安倍晉三受訪表示：「許多無辜的人民因化武攻擊喪生，其中罹難幼童的淒慘死狀更是震驚國際，日本支持美國政府防止化學武器使用與擴散的決心」，高度讚賞川普政府遵守維持國際秩序的承諾。

他同時指出，因北韓頻頻試射核彈，大規模的毀滅性武器也對東亞產生日益嚴重的威脅，日本將全力與國際社會合作，望能全力維持世界的和平。

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