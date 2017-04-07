「川習會」後美軍轟敘利亞 學者：習近平前秀肌肉

2017-04-07 16:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普譴責敘利亞化武事件，在「川習會」首日（美國時間6日）晚宴後，向敘利亞發射飛彈。師大政研所教授范世平分析指出，川普此舉一石多鳥，對內展現正義與強硬的態度，對外則在中國領導人習近平面前「秀肌肉」，間接向中國施壓北韓問題。國民黨立委江啟臣也認為，川普此舉是「敲山震虎」，意在告訴北韓和中國，川普政府在全球安全問題上「不會採取被動態度」。

川普近日強力譴責敘利亞化武事件；川普也於美國時間6日晚間，首次會晤習近平並共進晚餐，但晚宴結束後不久，美軍位於東地中海的2艘驅逐艦，即發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞軍用機場，外界形容川普是「左手和習近平握手、右手發射飛彈」。立法院外交國防委員會召委、國民黨立委江啟臣認為，川普一面對習近平「告白」，一面狂轟敘利亞，可謂「敲山震虎」。江啟臣指川普是要告訴北韓和中國，美國在全球安全問題上「不會採取被動」，也呼應川普之前公開叫陣「北韓問題我自己來」的態度。

江啟臣分析，化學武器攻擊一向是美國紅線，美國前總統歐巴馬在2013年時，痛斥敘利亞使用化武「跨越紅線」，但並沒有發動進一步攻擊，不慍不火的處理讓中階外交官不滿。後來更曾有51名中級外交官向歐巴馬陳情，要求對敘利亞加強軍事制裁。江啟臣說，這次川普以果決與強硬的態度譴責敘利亞，展現出他與歐巴馬的區別，並且以此間接震懾北韓與中國。

范世平今天下午則在個人臉書上分析指出，川習互動不意外地「相敬如賓」，反而凸顯川普與日本首相安倍晉三相處的熱絡。而對敘利亞開火一事，范世平則表示，中共一向反對使用武力制裁敘利亞，同時敘利亞的靠山是俄羅斯，川普在「川習會」時對敘利亞動武，是「一石多鳥」。范世平認為，川普一面對內展現正義與強硬，挽救低民調，也藉觸碰俄國利益，自清他與俄羅斯的曖昧關係；另一面，川普在習近平面前「秀肌肉」，意在向習施壓北韓問題，因為川普既然敢對敘利亞動武，之後就可能對北韓動手。