不滿美國空襲敘利亞 俄國批「侵略主權國家」
2017-04-07 17:49
〔即時新聞／綜合報導〕今早美國向敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）領空，發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），回應日前使用國際禁用化學武器的敘利亞政府軍。對此，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄羅斯總統普亭認為，美國今天清晨以飛彈攻擊敘利亞空軍基地的行為是「侵略主權國家」，嚴重損害俄、美關係，也嚴重妨礙國際聯合對抗恐怖主義的合作。
綜合外媒報導，培斯科夫說：「普亭總統認為，美國這項以編造的藉口攻擊敘利亞的行動是違反國際規範，對一個主權國家侵略的行為」。
敘利亞的另一盟友伊朗也譴責美國以飛彈空襲敘利亞是「毀滅性和危險性」的作為。伊朗外交部也指出，「伊朗譴責美國使用化武，但也相信若以此為藉口採取片面手段，不僅危險，也違反國際法」。
敘利亞人權監察組織指出，遭空襲的基地幾乎完全被摧毀。美國國防部官員表示，空襲是一次性行動，並無意擴大攻擊規模。今天美軍發射飛彈，是敘利亞內戰六年來，美國首次針對敘利亞阿賽德政權發動直接攻擊。
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