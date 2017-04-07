川習會首日結束 敲定了這件事
2017-04-07 15:42
據媒體報導，習近平在會中邀請川普來中國訪問，川普也答應了。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平在今日會面，外界預料雙方將就全球貿易、北韓核武與台灣問題進行討論，傳出習近平在會中邀請川普來中國訪問，川普也答應了。
根據中國官媒《新華社》報導，川普接受了習近平的邀請，將到中國進行訪問，中國國家主席習近平表示，希望這次的會談可以推進中美在投資、基礎建設及能源方面的合作；川習會在美東時間4月6日下午開始，中美兩國領導人分別飛抵棕櫚灘進行非正式的簡單交流，隨後共進晚餐；就在晚宴正式開始前，川普打趣地說，「對於能夠接待中國領導人，我感到非常榮幸，我們已經聊了一段時間，但到目前為止，我什麼都沒有得到，完全沒有。」但川普隨即表示，「不過我們會有一段極為良好的關係，我對此非常期待。」
隔天雙方將舉行一系列不同形式的會議，包括元首會談、高級官員磋商等。隨後，兩國領導人將共進午餐。
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