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「種族清洗」毀譽 翁山蘇姬：我只是政治人物

翁山蘇基接受《BBC》專訪，主持人提到她常被喻作德雷莎修女與聖雄甘地的綜合體，也與前英國首相柴契爾夫人極為相似，而血腥鎮壓羅興亞人已影響到她人權鬥士的身分，對此翁山蘇姬回應：「我只是一名政治人物，既不像柴契爾夫人，也不會是德雷莎修女」。（美聯社）

2017-04-07  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸領導人翁山蘇姬日前接受英國廣播公司《BBC》的電視專訪，面對緬甸軍方對羅興亞人（Rohingya）進行「種族清洗」的暴行敏感議題，翁山蘇姬表示用「種族清洗」一詞形容實在太過強烈。主持人提到她常被喻作德雷莎修女與聖雄甘地的綜合體，也與前英國首相柴契爾夫人極為相似，而這件事已影響到人權鬥士的身分，對此翁山蘇姬則回應：「我只是一名政治人物，既不像柴契爾夫人，也不會是德雷莎修女」。

綜合外媒報導，緬甸軍方血腥鎮壓信奉穆斯林的少數民族羅興亞人已久，雖聯合國人權理事會接獲大量投訴，但歐洲各國領導人仍願給翁山蘇姬政府多一點時間，待其提出完整報告後，再決定是否成立調查委員。

曾獲諾貝爾和平獎的緬甸領導人翁山蘇姬，在接受《BBC》專訪時，被問及緬甸軍隊去年10月起在西部若開邦進行「種族清洗」一事，表示「種族清洗」一詞過於強烈，並不認同有發生「種族清洗」，仍舊未替羅興亞人發聲。同時還指出，「若他們族人相互懷疑有人與政府合作，他們自己也會相互殘殺」。

同時強調，一切衝突不僅是種族，而是在分裂群體下不同立場的民眾，在承諾會拉近分歧的同時，也保證要是逃亡的羅興亞人回歸緬甸，「一定會確保他們的安全」。

但在若開邦的羅興亞人先前受訪時曾表示，以為人權鬥士翁山蘇姬上台後，他們會獲得拯救，但她卻對他們的處境不聞不會、視若無睹，表示「再也不會相信緬甸政府」。

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  • 緬甸軍方對羅興亞人「種族清洗」，雖聯合國接獲眾多投訴，但仍未前往緬甸調查。圖為逃往印度難民營的羅興亞族孩童。（歐新社）

    緬甸軍方對羅興亞人「種族清洗」，雖聯合國接獲眾多投訴，但仍未前往緬甸調查。圖為逃往印度難民營的羅興亞族孩童。（歐新社）

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相關關鍵字： 政客 緬甸 羅興亞人 翁山蘇姬 血腥鎮壓 諾貝爾和平獎
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