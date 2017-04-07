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擔心成員受到監視 「無國界記者組織」棄港選台

2017-04-07  15:26

〔即時新聞／綜合報導〕「無國界記者組織」今日宣布，將在台北成立首個亞洲據點。但組織原先中意的地點是香港，卻因為「擔心成員受到監視」，才決定轉往台灣。

根據《紐約時報》報導，無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）在一封電子郵件中寫到，起先他們想把亞洲辦事處設立在香港。但隨著中國介入香港事務日漸頻繁，在港籌辦活動越來越不容易，也缺乏法律上的保障與確定性，加上組織員工在香港可能會受到監視，因此決定在台北設置亞洲第一個辦公室。

報導中提到，「無國界記者組織」成立於1985年，當時的香港仍為英國屬地，擁有高度新聞自由，台灣則處於戒嚴時期；直到今日，香港在全球新聞自由度落居第69位，台灣排在第51，也是亞洲第一。

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  • 無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）。（歐新社）

    無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）。（歐新社）

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