和習近平聊了老半天 川普抱怨：我什麼也沒得到！
2017-04-07 14:49
川普在佛州豪華俱樂部接待習近平，並共進晚餐。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平在今日會面，外界預料雙方將就全球貿易、北韓核武與台灣問題進行討論。但在兩人初次見面後，川普竟說：「聊了那麼久，我什麼也沒得到。」
川普在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部接待習近平訪問團，待習近平伉儷乘車抵達，川普與夫人梅蘭妮亞已在門口迎接，互相握手致意寒喧後，便到室內閉門會談。
雙方聊了一段時間後，再度開放媒體到室內進行採訪，並移往餐廳準備共進晚餐。就在晚宴正式開始前，川普打趣地說，「對於能夠接待中國領導人，我感到非常榮幸，我們已經聊了一段時間，但到目前為止，我什麼都沒有得到，完全沒有。」但川普隨即表示，「能夠想見，我們會有一段極為良好的關係，我對此非常期待。」
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