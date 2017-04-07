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川普「外科手術」式空襲 敘利亞空軍基地全毀5死

為抗議敘利亞政府在平民區使用化學武器的行為，川普下令美軍在東地中海的兩艘驅逐艦，發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞軍用機場。（路透）

2017-04-07  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議敘利亞政府在平民區使用化學武器的行為，川普下令美軍在東地中海的兩艘驅逐艦，發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞軍用機場，這次「外科手術」式的打擊，造成4名敘利亞軍人死亡，基地基本全毀。

綜合外媒報導，敘利亞官員告訴《美聯社》說，美軍的飛彈轟炸造成了3名士兵和2名平民喪生，不過「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）則表示，這次空襲炸死了4名敘利亞軍人，其中1名是軍官；敘利亞荷姆斯省（Homs）省長說除了數名人員死亡外，還有7人受傷。

根據「敘利亞人權瞭望台組織」的觀測，美國這次「外科手術」式空襲（指使用十分精準的巡弋飛彈或炸彈摧毀目標物，如同外科手術切除的那樣精確乾淨，而不會傷及目標以外的物體，造成的大量無辜傷亡）將敘利亞軍用機場幾乎摧毀，跑道、儲油槽和防空砲都遭毀滅性破壞，機場燃起熊熊大火，各式戰機也被炸毀在地面。

中東各國對於美軍行動評價兩極，伊朗譴責美國，稱這起單方面的軍事行動具有危險性、破壞性，違反國際法原則，進一步增加敘利亞局勢的複雜性；沙烏地阿拉伯則讚揚美國總統川普這次「勇敢的決定」，對敘利亞政權的犯罪行作出正確回應。

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  • 敘利亞軍用機場幾乎毀於一旦，各式戰機也被炸毀在地面。圖為2016該基地的衛星照片。（美聯社）

    敘利亞軍用機場幾乎毀於一旦，各式戰機也被炸毀在地面。圖為2016該基地的衛星照片。（美聯社）

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