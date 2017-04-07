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美軍發射戰斧飛彈 俄官員嗆：美俄合作可能會結束

美國今日發射59枚戰斧飛彈，轟炸敘利亞軍用機場。（路透）

2017-04-07  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國今日在東地中海的兩艘驅逐艦，發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞軍用機場，以此懲罰敘利亞政府使用化學武器攻擊平民區的舉動。但俄羅斯上議院國防事務委員會主席歐澤羅夫（Viktor Ozerov）對此相當不滿，直嗆在敘利亞地區的美俄合作可能會結束。

據《CNN》報導，歐澤羅夫表示，美軍的攻擊行動，會讓敘利亞區域過去的反恐努力遭到削弱，俄羅斯可能會停止與美國在敘利亞問題上的合作行為。美國國會則支持川普的決定，但仍建議川普在發動戰爭之前，必須要先跟國會諮詢。

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