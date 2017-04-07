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受美國攻擊敘利亞影響 原油、黃金價格大漲

2017-04-07  13:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平「川習會」今天登場的同時，川普也採取上任後首次軍事攻擊行動，下令對敘利亞大城荷姆斯（Homs），發射50枚戰斧巡弋飛彈。消息傳出後，原油價格大漲逾1％，黃金價格漲幅也一度飆破1％。

綜合外媒報導，川普在美國時間週四晚間，於佛羅里達州接待習近平的場合，召開記者會證實下令攻擊敘利亞。他抨擊當地民眾遭遇的化學武器攻擊，是「泯滅人性」的重大罪行，使得他必須採取行動回應。

受到攻擊消息影響，布蘭特原油期貨價格較週四收盤價大漲1.3％或72美分，來到每桶55.60美元。美國原油期貨漲1.4％或70美分，為每桶52.40美元。

而黃金期貨價格勁揚1.23％，一度飆上每盎司1269美元，目前現貨價格則上漲0.8％，為每盎司1260.50美元。

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  • 受到美國攻擊敘利亞事件影響，原油價格大漲逾1％。（法新社）　

    受到美國攻擊敘利亞事件影響，原油價格大漲逾1％。（法新社）　

  • 受到美國攻擊敘利亞事件影響，黃金價格也一度大漲飆破1％。（彭博社）

    受到美國攻擊敘利亞事件影響，黃金價格也一度大漲飆破1％。（彭博社）

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